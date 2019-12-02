ИА «Ореанда-Новости». Во время патрулирования сирийской территории сегодня, 2 декабря, был подорван российский бронеавтомобиль, сообщает издательство «ТАСС».

Инцидент произошёл на северо-востоке Сирии в провинции Алеппо, когда российские и сирийские военнослужащие патрулировали границу. Подрывное устройство было обнаружено сразу - это самодельное подрывное устройство.

Бронеавтомобиль получил повреждения. Трое военнослужащих получили незначительные ушибы и травмы. Их жизни ничего не угрожает. Информация поступила от специалиста пресс-службы Министерства обороны России.