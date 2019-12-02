02.12.2019, 16:27
Во время патрулирования сирийской территории был подорван российский бронеавтомобиль
ИА «Ореанда-Новости». Во время патрулирования сирийской территории сегодня, 2 декабря, был подорван российский бронеавтомобиль, сообщает издательство «ТАСС».
Инцидент произошёл на северо-востоке Сирии в провинции Алеппо, когда российские и сирийские военнослужащие патрулировали границу. Подрывное устройство было обнаружено сразу - это самодельное подрывное устройство.
Бронеавтомобиль получил повреждения. Трое военнослужащих получили незначительные ушибы и травмы. Их жизни ничего не угрожает. Информация поступила от специалиста пресс-службы Министерства обороны России.
Инцидент произошёл на северо-востоке Сирии в провинции Алеппо, когда российские и сирийские военнослужащие патрулировали границу. Подрывное устройство было обнаружено сразу - это самодельное подрывное устройство.
Бронеавтомобиль получил повреждения. Трое военнослужащих получили незначительные ушибы и травмы. Их жизни ничего не угрожает. Информация поступила от специалиста пресс-службы Министерства обороны России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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