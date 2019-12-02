Инцидент произошёл на северо-востоке Сирии в провинции Алеппо, когда российские и сирийские военнослужащие патрулировали границу.Бронеавтомобиль получил повреждения.Их жизни ничего не угрожает. Информация поступила от специалиста пресс-службы Министерства обороны России.