ИА «Ореанда-Новости». В жилом доме на Юге Москвы прогремел взрыв. В результате инцидента три человека пострадали. В "Мосгазе" опровергли версию хлопка в помещении по причине утечки бытового газа. Предположительно, взрыв в квартире произошёл во время приготовления наркотиков, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе московской полиции, сейчас проводится проверка по факту взрыва в одной из квартир жилого дома на улице Нагорной, передаёт «Интерфакс».

Инцидент произошёл в доме №19, в квартире №5. В результате взрыва в помещении выбило стекло, обрушилась одна стена.

– Для осмотра медиков переданы три человека, – сообщил сотрудник пресс-службы.

По информации ресурса, хлопок не носит криминального характера и не является вспышкой газа. Рассматриваются всевозможные версии случившегося: от неаккуратности или взрыва самогонного аппарата, до взрыва при производстве наркотических средств. В данной квартире проживает неблагополучная семья.

В «Мосгаз» сообщают, что инцидент не является взрывом газового баллона. "По предварительным данным, бытовой газ не мог стать причиной инцидента", – сказал представитель компании, указав, что представители «Мосгаза» обследовали место взрыва, газовое оборудование в квартире: запирающие устройства целы.

Взрыв в московской квартире произошел во время приготовления наркотиков, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах. А проживающий в квартире мужчина уже ранее был судим по «наркотической» статье. В настоящее время полицейские проводят проверку этой версии, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Хозяин квартиры и его мать госпитализированы, а пострадавшей соседке медицинскую помощь оказали на месте.