12.06.2019, 20:53
Во взаимоотношениях России и Болгарии наступает "оттепель", утверждает посол РФ
ИА "Ореанда-Новости" Посол Российской Федерации в Болгарии Анатолий Макаров присутствовал в минувший вторник на официальном приёме болгарских представителей по случаю государственного праздника Дня России. По итогам встречи Макаров сделал заявление о том, что Россия готова приступить к установлению дипломатических отношений с Болгарской Республикой.
Политический диалог, которого уже давно ждали представители обоих государств, наконец, начал происходить. Между двумя странами какое-то время назад произошло своего рода охлаждение и теперь, после длительного перерыва, отношения встали на путь восстановления и взаимовыгодного сотрудничества. Официальные визиты государственных лиц обеих стран свидетельствуют об этом процессе. Так в Россию уже дважды приезжал болгарский президент Румен Радев, также состоялся визит болгарского премьер-министра Бойко Борисова. В марте текущего года глава российского правительства Дмитрий Медведев побывал, в свою очередь, в Болгарии. Анатолий Макаров отметил уважительный тон при переговорах со стороны обоих государств. Это обстоятельство может стать залогом того, что взаимоотношения России и Болгарии развиваются в положительную сторону.
Посол РФ напомнил также о предстоящей в июле юбилейной дате - 140 лет со дня установления официальных дипломатических отношений между Российской Федерацией и Болгарией. Презентованная в российском посольстве выставка фотографий повествует об этапах этого процесса. Она демонстрирует ключевые совместные российско-болгарские проекты.
Председатель Фонда "Устойчивое развитие Болгарии" Станка Шопова получила на приёме из рук посла РФ орден Дружбы. Также вчера в посольстве РФ присутствовала вице-президент Болгарии Ильяна Йотова и другие политические и культурные деятели.
Политический диалог, которого уже давно ждали представители обоих государств, наконец, начал происходить. Между двумя странами какое-то время назад произошло своего рода охлаждение и теперь, после длительного перерыва, отношения встали на путь восстановления и взаимовыгодного сотрудничества. Официальные визиты государственных лиц обеих стран свидетельствуют об этом процессе. Так в Россию уже дважды приезжал болгарский президент Румен Радев, также состоялся визит болгарского премьер-министра Бойко Борисова. В марте текущего года глава российского правительства Дмитрий Медведев побывал, в свою очередь, в Болгарии. Анатолий Макаров отметил уважительный тон при переговорах со стороны обоих государств. Это обстоятельство может стать залогом того, что взаимоотношения России и Болгарии развиваются в положительную сторону.
Посол РФ напомнил также о предстоящей в июле юбилейной дате - 140 лет со дня установления официальных дипломатических отношений между Российской Федерацией и Болгарией. Презентованная в российском посольстве выставка фотографий повествует об этапах этого процесса. Она демонстрирует ключевые совместные российско-болгарские проекты.
Председатель Фонда "Устойчивое развитие Болгарии" Станка Шопова получила на приёме из рук посла РФ орден Дружбы. Также вчера в посольстве РФ присутствовала вице-президент Болгарии Ильяна Йотова и другие политические и культурные деятели.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии