По итогам встречи Макаров сделал заявление о том, что Россия готова приступить к установлению дипломатических отношений с Болгарской Республикой.Политический диалог, которого уже давно ждали представители обоих государств, наконец, начал происходить. Между двумя странами какое-то время назад произошло своего рода охлаждение и теперь, после длительного перерыва, отношения встали на путь восстановления и взаимовыгодного сотрудничества.Так в Россию уже дважды приезжал болгарский президент Румен Радев, также состоялся визит болгарского премьер-министра Бойко Борисова. В марте текущего года глава российского правительства Дмитрий Медведев побывал, в свою очередь, в Болгарии. Анатолий Макаров отметил уважительный тон при переговорах со стороны обоих государств. Это обстоятельство может стать залогом того, что взаимоотношения России и Болгарии развиваются в положительную сторону.Презентованная в российском посольстве выставка фотографий повествует об этапах этого процесса. Она демонстрирует ключевые совместные российско-болгарские проекты.Также вчера в посольстве РФ присутствовала вице-президент Болгарии Ильяна Йотова и другие политические и культурные деятели.