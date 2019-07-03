ИА «Ореанда-Новости» Суд в Когалыме рассмотрит дело в отношении машиниста автогрейдера, который при уборке засыпал снегом ребёнка. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Инцидент произошёл в одном из дворов города 27 марта. Во время работ по уборке территории, школьника придавило лопатой автогрейдера и снегом, в результате чего он получил серьёзные травмы ног.

В отношении водителя было заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, машинист не убедился в безопасности манёвров и не проверил, нет ли рядом с грейдером посторонних.