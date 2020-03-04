По информации от издания, второго марта в полицию поступило обращение от сына семейной пары, обучающегося на медика. Он заявил об избиении матери его отцом. Полицейским, которые прибыли на место инцидента, пришлось вскрывать дверь квартиры, поскольку она была заперта изнутри.По предварительным данным, причиной трагедии могли стать ссоры в семье и ревность. Погибшая женщина работала кардиологом двадцать лет.