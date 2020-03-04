04.03.2020, 10:19
Водителя столичной скорой помощи подозревают в убийстве врача
ИА «Ореанда-Новости». В Москве мужчину, работающего водителем скорой помощи, подозревают в убийстве супруги - врача-кардиолога. Об этом рассказывает четвертого марта "МК".
По информации от издания, второго марта в полицию поступило обращение от сына семейной пары, обучающегося на медика. Он заявил об избиении матери его отцом. Полицейским, которые прибыли на место инцидента, пришлось вскрывать дверь квартиры, поскольку она была заперта изнутри. В одном из помещений квартиры полицейские нашли мужчину, который был ранен, и тело его супруги. После произошедшего мужчина пытался совершить самоубийство.
По предварительным данным, причиной трагедии могли стать ссоры в семье и ревность. Погибшая женщина работала кардиологом двадцать лет.
По информации от издания, второго марта в полицию поступило обращение от сына семейной пары, обучающегося на медика. Он заявил об избиении матери его отцом. Полицейским, которые прибыли на место инцидента, пришлось вскрывать дверь квартиры, поскольку она была заперта изнутри. В одном из помещений квартиры полицейские нашли мужчину, который был ранен, и тело его супруги. После произошедшего мужчина пытался совершить самоубийство.
По предварительным данным, причиной трагедии могли стать ссоры в семье и ревность. Погибшая женщина работала кардиологом двадцать лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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