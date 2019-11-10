ИА «Ореанда-Новости». Во время поисков предполагаемой жертвы историка из СПбГУ, водолазы нашли останки неизвестного.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга».

По предоставленной информации известно, что водолазы искали тело предполагаемой жертвы кандидата наук Соколова. Поиски приостановили после обнаружения ими неизвестных останков, принадлежащих другому человеку. Источник подтвердил, что найденные останки точно принадлежали не недавно убитой девушке.

Останки были найдены в реке Мойке в субботу. Поиски планируют продолжить сегодня.

На данном этапе решается вопрос о необходимости заведения уголовного дела по факту обнаружения. Следственные органы заявили, что оно не будет касаться преподавателя СПбГУ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушкой, пострадавшей от рук Соколова, стала Анастасия Ещенко. По данным сотрудников правоохранительных органов, она являлась его студенткой и состояла с ним в личных отношениях.

Кроме того, следствием проверяются данные, распространившиеся в новостях о возможном избиении Соколовым и других студенток.