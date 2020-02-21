ИА «Ореанда-Новости». Алена Водонаева дала оценку словам протоиерея, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала на своём Youtube-канале высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с «бесплатными проститутками». Телеведущая назвала эти слова сексистскими.

Водонаева также подчеркнула, что приличное общество в нашем веке априори не должны произносить такие слова.

Также телеведущая напомнила о том, что её адвокат подала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить выступления Смирнова на признаки экстремизма.

В РПЦ же слова Смирнова назвали «неудачным троллингом» и заявили, что за ними кроются «благие побуждения».



