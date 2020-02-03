03.02.2020, 22:21
Водонаева ответила Путину на критику её слов про маткапитал
ИА «Ореанда-Новости». Алёна Водонаева ответила Владимиру Путину на критику её слов про выплату материнского капитала. Разговор об этом инциденте был опубликован на канале «А поговорить?» в сети YouTube.
Водонаева сказала, что президент России и спикер Госдумы Вячеслав Володин непристойно отозвались о ней и её мнении. Она уточнила, что больше не хочет ставить Владимира Путина в пример своему сыну. По мнению бывшей участницы «Дома-2», президент даже не разобрался (никому не поручил) с возникшей ситуацией. Под своими словами она имела ввиду, что женщины будут рожать детей не ради себя или «прибавления в семействе», а для получения денег.
Водонаева сказала, что президент России и спикер Госдумы Вячеслав Володин непристойно отозвались о ней и её мнении. Она уточнила, что больше не хочет ставить Владимира Путина в пример своему сыну. По мнению бывшей участницы «Дома-2», президент даже не разобрался (никому не поручил) с возникшей ситуацией. Под своими словами она имела ввиду, что женщины будут рожать детей не ради себя или «прибавления в семействе», а для получения денег.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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