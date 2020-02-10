ИА «Ореанда-Новости». Телеведущую Алёну Водонаеву вызвали в полицию по поводу проверки некоторых её высказываний в соцсети о материнском капитале, пишет «МК».



Водонаева ранее обрушилась с критикой на инициативу властей о стимуляции рождаемости за счёт повышения выплат на детей. Она отметила, что такая мера может простимулировать рожать только тех, кто не отличается высоким моральным, культурным и образовательным уровнем. Её слова вызвали большой резонанс. Но сама Водонаева отметила, что скандал могли вызвать отдельные слова, например, «быдло» или «рабы».



Адвокат телеведущей Екатерина Гордон заявила, что у полиции нет оснований для привлечения Водонаевой к ответственности. По её словам, они готовы предоставить результаты экспертизы, которая подтвердила: Водонаева высказывала свое частное мнение. Телеведущая подчеркнула, что от своих слов отказываться не будет.