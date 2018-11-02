02.11.2018, 18:04
Военной разведке могут вернуть прежнее название - ГРУ
ИА «Ореанда-Новости» Сегодня в Театре российской армии Президент России поздравлял военных разведчиков с наступающим профессиональным праздником.
Владимир Путин отметил, что разведчики Министерства Обороны с честью выполняют свою службу и отличаются высоким профессионализмом. "Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", - сказал Президент на встрече.
День военного разведчика и 100-летие ведомства отметят в России в понедельник, 5 ноября. После подписания договора о разделе Вооруженных сил СССР, в Российской Федерации ведомство сохранило свое прежнее название. Однако уже в 2010 году наименование подразделения военной разведки сменили и оно стало называться Главное управление генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Президент в своей речи обратил внимание и задался риторическим вопросом - куда делось слово "разведывательное"? Затем он предложил военным подумать - над тем, чтобы вернуть прежнее название. Замечание Владимира Путина было встречено аплодисментами.
В заключении Верховный главнокомандующий подчеркнул важность работы военной разведки: "Как Верховный главнокомандующий, безусловно, знаю ваши без всякого преувеличения уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций, высоко ценю ту информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба. Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа".
Официальных комментариев о возможном переименовании управления пока не поступало от Министерства обороны или правительства. Однако, по мнению ветеранов ГРУ, богатая история военной разведки и несомненные заслуги в повышении обороноспособности страны, дают все поводы прислушаться к предложению Президента. Традиции и преемственность всегда были основой для деятельности армии и флота. Даже после некоторых реформ, многое возвращалось, как например погоны, которые изначально были отменены как символ царской армии, но вернулись уже в 40-е годы.
Владимир Путин отметил, что разведчики Министерства Обороны с честью выполняют свою службу и отличаются высоким профессионализмом. "Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", - сказал Президент на встрече.
День военного разведчика и 100-летие ведомства отметят в России в понедельник, 5 ноября. После подписания договора о разделе Вооруженных сил СССР, в Российской Федерации ведомство сохранило свое прежнее название. Однако уже в 2010 году наименование подразделения военной разведки сменили и оно стало называться Главное управление генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Президент в своей речи обратил внимание и задался риторическим вопросом - куда делось слово "разведывательное"? Затем он предложил военным подумать - над тем, чтобы вернуть прежнее название. Замечание Владимира Путина было встречено аплодисментами.
В заключении Верховный главнокомандующий подчеркнул важность работы военной разведки: "Как Верховный главнокомандующий, безусловно, знаю ваши без всякого преувеличения уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций, высоко ценю ту информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба. Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа".
Официальных комментариев о возможном переименовании управления пока не поступало от Министерства обороны или правительства. Однако, по мнению ветеранов ГРУ, богатая история военной разведки и несомненные заслуги в повышении обороноспособности страны, дают все поводы прислушаться к предложению Президента. Традиции и преемственность всегда были основой для деятельности армии и флота. Даже после некоторых реформ, многое возвращалось, как например погоны, которые изначально были отменены как символ царской армии, но вернулись уже в 40-е годы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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