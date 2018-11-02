разведки сменили и оно стало

Владимир Путин отметил, что разведчики Министерства Обороны с честью выполняют свою службу и отличаются высоким профессионализмом.День военного разведчика и 100-летие ведомства отметят в России в понедельник, 5 ноября. После подписания договора о разделе Вооруженных сил СССР, в Российской Федерации ведомство сохранило свое прежнее название. Однако уже в 2010 году наименование подразделения военнойназываться Главное управление генерального штаба Вооруженных сил РФ.В заключении Верховный главнокомандующий подчеркнул важность работы военной разведки: "Как Верховный главнокомандующий, безусловно, знаю ваши без всякого преувеличения уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций, высоко ценю ту информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба. Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа".Официальных комментариев о возможном переименовании управления пока не поступало от Министерства обороны или правительства. Однако, по мнению ветеранов ГРУ, богатая история военной разведки и несомненные заслуги в повышении обороноспособности страны, дают все поводы прислушаться к предложению Президента. Традиции и преемственность всегда были основой для деятельности армии и флота.