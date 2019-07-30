ИА «Ореанда-Новости» Военные Центрального военного округа (ЦВО) подключили беспилотную авиацию к мониторингу второй волны паводка в городе Тулун в Иркутской области.

Тулун пострадал наиболее сильно от серьёзного наводнения в конце июня, 25 человек погибли, сотни домов оказались подтоплены. В субботу 27 июля власти предупредили, что за сутки в городе выпала почти месячная норма осадков

Беспилотники ведут съёмку территорий с воздуха на высоте от 300 до 600 метров. При помощи беспилотной авиации будет определён план ликвидации последствий второй волны паводка. Ранее беспилотники уже использовали для этой цели.