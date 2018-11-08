08.11.2018, 22:02
Военным запретят пользоваться соцсетями
ИА «Ореанда-Новости». Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым вводится запрет для военнослужащих публиковать в открытом доступе сведения о себе и коллегах. Речь в том числе идет и о запрете выкладывать фото и видео в соцсети.
Законопроект в Госдуму внесло правительство. В кабмине полагают, что военнослужащим не надо обнародовать информацию, которая потенциально может раскрыть подробности службы, местонахождения частей и другие сведения.
В предварительно одобренном Госдумой документе сказано, что военным нельзя размещать информацию в средствах массовой информации и интернете о себе и других военнослужащих. При этом в документе отмечено, что в этих правилах могут быть и исключения, однако не сказано какие. Отмечается, что запрет будет распространяться не только на проходящих службу граждан России, но и на военнослужащих-иностранцев.
Российские военные, как полагают в правительстве, вызывают особый интерес у спецслужб других стран, а также террористов. А информацию, которую они размещают в соцсетях и интернете, могут использовать для информационно-психологического воздействия. Если же военный нарушит запрет, командир должен будет привлечь его к дисциплинарной ответственности. При этом подчеркивается, что для уволенных со службы запрет работать не будет.
Ранее стало известно, что Министерство обороны разослало военнослужащим рекомендательные письма. В них Минобороны советует пользователям социальных сетей не указывать свои настоящие имена, выключать геолокацию, а также не отмечать места базирования частей. Ведомство также посоветовало сделать аккаунты закрытыми и с незнакомыми людьми в интернете не общаться. Кроме того, Минобороны порекомендовало чаще обновлять приложения и менять пароли.
Возможно, такие правила нужны потому, что информация из соцсетей уже приводила к утечкам данных. Например, в 2014 году информация со страниц некоторых солдат подтвердила присутствие российских военных на Донбассе. Эти сведения нашла и проанализировала международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, занимавшаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в небе над Украиной.
Законопроект в Госдуму внесло правительство. В кабмине полагают, что военнослужащим не надо обнародовать информацию, которая потенциально может раскрыть подробности службы, местонахождения частей и другие сведения.
В предварительно одобренном Госдумой документе сказано, что военным нельзя размещать информацию в средствах массовой информации и интернете о себе и других военнослужащих. При этом в документе отмечено, что в этих правилах могут быть и исключения, однако не сказано какие. Отмечается, что запрет будет распространяться не только на проходящих службу граждан России, но и на военнослужащих-иностранцев.
Российские военные, как полагают в правительстве, вызывают особый интерес у спецслужб других стран, а также террористов. А информацию, которую они размещают в соцсетях и интернете, могут использовать для информационно-психологического воздействия. Если же военный нарушит запрет, командир должен будет привлечь его к дисциплинарной ответственности. При этом подчеркивается, что для уволенных со службы запрет работать не будет.
Ранее стало известно, что Министерство обороны разослало военнослужащим рекомендательные письма. В них Минобороны советует пользователям социальных сетей не указывать свои настоящие имена, выключать геолокацию, а также не отмечать места базирования частей. Ведомство также посоветовало сделать аккаунты закрытыми и с незнакомыми людьми в интернете не общаться. Кроме того, Минобороны порекомендовало чаще обновлять приложения и менять пароли.
Возможно, такие правила нужны потому, что информация из соцсетей уже приводила к утечкам данных. Например, в 2014 году информация со страниц некоторых солдат подтвердила присутствие российских военных на Донбассе. Эти сведения нашла и проанализировала международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, занимавшаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в небе над Украиной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии