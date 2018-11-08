Законопроект в Госдуму внесло правительство. В кабмине полагают, что военнослужащим не надо обнародовать информацию, которая потенциально может раскрыть подробности службы, местонахождения частей и другие сведения.В предварительно одобренном Госдумой документе сказано, чтоПри этом в документе отмечено, что в этих правилах могут быть и исключения, однако не сказано какие. Отмечается, что запрет будет распространяться не только на проходящих службу граждан России, но и на военнослужащих-иностранцев.Если же военный нарушит запрет, командир должен будет привлечь его к дисциплинарной ответственности. При этом подчеркивается, что для уволенных со службы запрет работать не будет.Ранее стало известно, что. Ведомство также посоветовало сделать аккаунты закрытыми и с незнакомыми людьми в интернете не общаться. Кроме того, Минобороны порекомендовало чаще обновлять приложения и менять пароли.Возможно, такие правила нужны потому, что информация из соцсетей уже приводила к утечкам данных. Например, в 2014 году информация со страниц некоторых солдат подтвердила присутствие российских военных на Донбассе. Эти сведения нашла и проанализировала международная экспертно-журналистская группа B​​ellingcat, занимавшаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в небе над Украиной.