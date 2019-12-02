ИА «Ореанда-Новости». Вокруг России будет создано радиолокационное поле, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

После создания такого поля военные смогут отслеживать все пуски крылатых ракет противника, а также взлёты авиации. Радиолокационное поле будет создаваться загоризонтными станциями типа «Контейнер», одна из которых была установлена вчера, 1 декабря, на территории Мордовии.

Министерство России планирует создать сплошное радиолокационное поле по всем аэродинамическим целям.  Система будет работать по прототипу комплекса предупреждения о ракетном нападении.