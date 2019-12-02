После создания такого поля военные смогут отслеживать все пуски крылатых ракет противника, а также взлёты авиации.Министерство России планирует создать сплошное радиолокационное поле по всем аэродинамическим целям. Система будет работать по прототипу комплекса предупреждения о ракетном нападении.