02.12.2019, 22:58
Вокруг России будет создано радиолокационное поле
ИА «Ореанда-Новости». Вокруг России будет создано радиолокационное поле, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
После создания такого поля военные смогут отслеживать все пуски крылатых ракет противника, а также взлёты авиации. Радиолокационное поле будет создаваться загоризонтными станциями типа «Контейнер», одна из которых была установлена вчера, 1 декабря, на территории Мордовии.
Министерство России планирует создать сплошное радиолокационное поле по всем аэродинамическим целям. Система будет работать по прототипу комплекса предупреждения о ракетном нападении.
После создания такого поля военные смогут отслеживать все пуски крылатых ракет противника, а также взлёты авиации. Радиолокационное поле будет создаваться загоризонтными станциями типа «Контейнер», одна из которых была установлена вчера, 1 декабря, на территории Мордовии.
Министерство России планирует создать сплошное радиолокационное поле по всем аэродинамическим целям. Система будет работать по прототипу комплекса предупреждения о ракетном нападении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии