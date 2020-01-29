29.01.2020, 12:20
Володин отреагировал на слова Зеленского о Второй мировой войне
ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Володин, работающий в Госдуме на должности председателя парламента, сказал, что заявление о Второй мировой войне украинского президента Владимира Зеленского сделано в угоду США и европейским государствам. Также он заявил, что слова Зеленского очерняют историю.
Ранее Зеленский в Польше обвинил СССР в начале Второй мировой войны. Рассказывая об освобождении фашистского лагеря смерти в Освенциме, президент Украины перечислил украинцев, которые участвовали в этой операции. При этом Зеленским не был отмечен тот, что Польшу и концлагерь смерти освободила Красная Армия.
Володин сказал, что Россия не приемлет то, что сейчас происходит в ряде европейских государств, когда озвучиваются слова лидерами Украины, Польши, политическими и государственными деятелями Прибалтийских стран, которые перечеркивают память о дедах.
Российский парламентарий назвал кощунственными эти высказывания и заявил, что они несправедливы по отношению к памяти прадедов и дедов.
Володин сказал, что Зеленский, сделав в Польше подобное заявление, тем самым "отрекся от деда", участвовавшего во Второй мировой войне.
Ранее Зеленский в Польше обвинил СССР в начале Второй мировой войны. Рассказывая об освобождении фашистского лагеря смерти в Освенциме, президент Украины перечислил украинцев, которые участвовали в этой операции. При этом Зеленским не был отмечен тот, что Польшу и концлагерь смерти освободила Красная Армия.
Володин сказал, что Россия не приемлет то, что сейчас происходит в ряде европейских государств, когда озвучиваются слова лидерами Украины, Польши, политическими и государственными деятелями Прибалтийских стран, которые перечеркивают память о дедах.
Российский парламентарий назвал кощунственными эти высказывания и заявил, что они несправедливы по отношению к памяти прадедов и дедов.
Володин сказал, что Зеленский, сделав в Польше подобное заявление, тем самым "отрекся от деда", участвовавшего во Второй мировой войне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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