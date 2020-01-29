Также он заявил, что слова Зеленского очерняют историю.Ранее Зеленский в Польше обвинил СССР в начале Второй мировой войны. Рассказывая об освобождении фашистского лагеря смерти в Освенциме, президент Украины перечислил украинцев, которые участвовали в этой операции. При этом Зеленским не был отмечен тот, что Польшу и концлагерь смерти освободила Красная Армия.Российский парламентарий назвал кощунственными эти высказывания и заявил, что они несправедливы по отношению к памяти прадедов и дедов.Володин сказал, что Зеленский, сделав в Польше подобное заявление, тем самым "отрекся от деда", участвовавшего во Второй мировой войне.