ИА «Ореанда-Новости» Только общаясь друг с другом можно сохранить богатство русского языка «в эпоху мессенджеров, лайков и репостов», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что сохранить язык можно лишь при живом общении, поэтому посоветовал гражданам чаще разговаривать. Во время поздравления россиян с 220-летием со Дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, Володин подчеркнул, что именно Пушкин подарил современный русский язык миру. Он заявил, что язык объединяет всех россиян и весь русский мир.