ИА «Ореанда-Новости». Володин высказался по поводу заявления лидера японских коммунистов о передаче Курильских островов Токио.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление журналистам, в котором прокомментировал ситуацию с принадлежностью Курильских островов. По его мнению, такое высказывание вполне можно воспринимать как угрозу суверенитету России. Заявление Володина передаёт ТАСС.

Как отметил спикер, решение поднять тему принадлежности Курил России наносит урон отношениям между Москвой и Токио. Оно подрывает доверие, дружбу и открытость, которые существуют между странами. Также, он подчеркнул, что это заявление было воспринято как угроза территориальной целостности России.

Ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Кадзуо Сии предложил объявить Курильские острова японской территорией.