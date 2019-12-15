15.12.2019, 09:45
Володин выступил с призывом поддерживать и защищать представителей СМИ
ИА «Ореанда-Новости» Вячеславом Володиным, работающим на посту председателя Госдумы, по случаю Дня памяти журналистов, которые погибли при исполнении обязанностей, было сказано о необходимости поддерживать и защищать журналистов, которые, "рискуя жизнью и здоровьем", выполняют свою работу.
Володин напомнил, что депутатами ранее был разработан закон, который направлен на защиту журналистов, работающих в горячих точках. В нем заявлено, что пострадавший в зоне боевых действий корреспондент, должен получить компенсацию. Если он погибнет, компенсацию может получить его семья.
Володин заявил о том, что одна из самых опасных профессий - профессия журналиста. По его словам, репортеры рискуют своими жизнями, чтобы людям стала известна правда о происходящем.
Володин напомнил, что депутатами ранее был разработан закон, который направлен на защиту журналистов, работающих в горячих точках. В нем заявлено, что пострадавший в зоне боевых действий корреспондент, должен получить компенсацию. Если он погибнет, компенсацию может получить его семья.
Володин заявил о том, что одна из самых опасных профессий - профессия журналиста. По его словам, репортеры рискуют своими жизнями, чтобы людям стала известна правда о происходящем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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