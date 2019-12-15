Володин напомнил, что депутатами ранее был разработан закон, который направлен на защиту журналистов, работающих в горячих точках. В нем заявлено, что пострадавший в зоне боевых действий корреспондент, должен получить компенсацию. Если он погибнет, компенсацию может получить его семья.Володин заявил о том, что одна из самых опасных профессий - профессия журналиста. По его словам, репортеры рискуют своими жизнями, чтобы людям стала известна правда о происходящем.