Специалисты утверждают, что угроза негативного воздействия на окружающую среду в настоящее время отсутствует.

Стоит отметить, что инцидент с разливом нефтепродуктов произошёл во вторник, 8 октября. На Окружном шоссе, расположенном на территории города Вологды, случилась авария – цистерна в ходе движения по дороге перевернулась. Содержимое цистерны попало не только на проезжую часть, но и в воду реки Шограш. На место аварии и разлива нефтепродуктов приехали работники аварийных служб города Вологды, сотрудники муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал», а также специалисты предприятия по управлению дорогами под названием «Холмогоры». Действия сотрудников прибывших служб были отмечены оперативностью и слаженностью. Воду, в которую попала нефть, быстро откачали и утилизировали. Также был извлечён грунт, который успела пропитать заражённая вода. Произошли действия по отношению системы очистки сточных вод – фильтрующие сорбенты были заменены на новые.

По информации, предоставленной членами комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Вологды, в настоящее время работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акваторию реки Шограш полностью завершены. На экологию близлежащих территорий этот инцидент никак не повлиял. Стоит также отметить, что представители судебных органов заняты установлением виновных к произошедшей ситуации лиц, которые понесут наказание.