23.12.2019, 21:59
Волонтёры из Красноярска нашли родственников девушки, которая пропала 16 лет назад
ИА «Ореанда-Новости». Волонтёры из Красноярска нашли родственников девушки, которая пропала 16 лет назад, сообщает издательство «ТАСС».
Девушка Юлия из Томска была найдена в 2003 году в Красноярске. Она стояла у киоска и не могла ответить ни на какие вопросы, кроме своего имени. Юлю отвезли в психоневрологический диспансер, в котором она находилась на протяжении 16 лет по медицинским показаниям. В начале этого года красноярские волонтёры разместили ориентировки в социальных сетях. Родственники девушки нашлись и связались с членами поисковой организации «Поиск пропавших детей». В ближайшее время Юлия сможет встретиться со своими родными и близкими.
Волонтёры сказали, что про девушку узнали только в 2019 году и сразу решили разместить информацию о ней в социальных сетях. Также они отметили, что никто не знает, как девушка из Томска попала в Красноярск.
Девушка Юлия из Томска была найдена в 2003 году в Красноярске. Она стояла у киоска и не могла ответить ни на какие вопросы, кроме своего имени. Юлю отвезли в психоневрологический диспансер, в котором она находилась на протяжении 16 лет по медицинским показаниям. В начале этого года красноярские волонтёры разместили ориентировки в социальных сетях. Родственники девушки нашлись и связались с членами поисковой организации «Поиск пропавших детей». В ближайшее время Юлия сможет встретиться со своими родными и близкими.
Волонтёры сказали, что про девушку узнали только в 2019 году и сразу решили разместить информацию о ней в социальных сетях. Также они отметили, что никто не знает, как девушка из Томска попала в Красноярск.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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