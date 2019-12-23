Девушка Юлия из Томска была найдена в 2003 году в Красноярске. Она стояла у киоска и не могла ответить ни на какие вопросы, кроме своего имени.В начале этого года красноярские волонтёры разместили ориентировки в социальных сетях. Родственники девушки нашлись и связались с членами поисковой организации «Поиск пропавших детей».Волонтёры сказали, что про девушку узнали только в 2019 году и сразу решили разместить информацию о ней в социальных сетях.



