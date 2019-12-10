По словам украинского пресс-секретаря Юлии Мендель, данный вопрос пока не планировалось обсуждать. Однако стоит отметить, что переговоры российского и украинского лидеров прошли успешно., так как данную ситуацию не получилось полноценно решить. Но был достигнут ряд соглашений по данной конфликтной ситуации.По словам Владимира Путина, обращённым к журналистам, встреча прошла хорошо. Российский президент всем доволен.