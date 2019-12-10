10.12.2019, 01:19
Вопрос Крыма не поднимался на саммите «нормандской четвёрки»
ИА «Ореанда-Новости». Вопрос Крыма не поднимался на саммите «нормандской четвёрки», сообщает издательство «ТАСС».
По словам украинского пресс-секретаря Юлии Мендель, данный вопрос пока не планировалось обсуждать. Однако стоит отметить, что переговоры российского и украинского лидеров прошли успешно. Путин и Зеленский продолжат разговор относительно поставки и транзита газа на Украине, так как данную ситуацию не получилось полноценно решить. Но был достигнут ряд соглашений по данной конфликтной ситуации.
По словам Владимира Путина, обращённым к журналистам, встреча прошла хорошо. Российский президент всем доволен.
По словам украинского пресс-секретаря Юлии Мендель, данный вопрос пока не планировалось обсуждать. Однако стоит отметить, что переговоры российского и украинского лидеров прошли успешно. Путин и Зеленский продолжат разговор относительно поставки и транзита газа на Украине, так как данную ситуацию не получилось полноценно решить. Но был достигнут ряд соглашений по данной конфликтной ситуации.
По словам Владимира Путина, обращённым к журналистам, встреча прошла хорошо. Российский президент всем доволен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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