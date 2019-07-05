05.07.2019, 00:02
Вопрос продления материнского капитала решат к концу года
ИА «Ореанда-Новости» Валентина Матвиенко рассчитывает урегулировать этот вопрос до конца года. Хотя ранее срок решения вопроса поставили до 2025 года. Сейчас Матвиенко хочет обсудить изменения с правительством РФ, а также расширить применение программы. Меры будут способствовать улучшению жилищных условий многих горожан.
Напомним, что материнский капитал был создан 12 лет назад, и сейчас его размер составляет 450 тысяч в год. Использовать его можно только для приобретения ряда услуг.
Напомним, что материнский капитал был создан 12 лет назад, и сейчас его размер составляет 450 тысяч в год. Использовать его можно только для приобретения ряда услуг.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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