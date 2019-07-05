Сейчас Матвиенко хочет обсудить изменения с правительством РФ, а также расширить применение программы. Меры будут способствовать улучшению жилищных условий многих горожан.Напомним, что материнский капитал был создан 12 лет назад, и сейчас его размер составляет 450 тысяч в год. Использовать его можно только для приобретения ряда услуг.