ИА «Ореанда-Новости» . Блокировка Москвы и Московский области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не планируется, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пошёл слух, что будет блокировка Москвы и Подмосковья. Этого не достоверная информация. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье – единое столичное пространство. Здесь никто заборов ставить не будет», – сказал Воробьев в прямом эфире на телевизионного канале «Россия 1».

В воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.