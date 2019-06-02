ИА «Ореанда-Новости» В рейтинге городов России, где жить наиболее выгодно, лидирует Воронеж. Исследование представил портал Adzuna.

Рейтинг был составлен на основе соотношения зарплат, аренды жилья и размера прожиточного минимума в 16 крупных городах России.

На первом мете оказался Воронеж, там средняя заработная плата составляет около 33,3 тыс. рублей, за аренду жилья придётся заплатить в среднем в 10,6 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет — 8,6 тыс. рублей. Таким образом, у жителей города остаётся ещё 14 тыс. рублей.

На втором месте расположился Красноярск, там на личные нужды жители могут потратить в среднем 13,6 тыс. рублей.