13.12.2019, 17:29
Воронежский Дом актёра отказался проводить юбилей Сталина
ИА «Ореанда-Новости». Воронежский Дом актёра отказался предоставить местному отделению КПРФ зал для проведения торжества в честь 140-летия Иосифа Сталина, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что по городу развесили плакаты с портретом Сталина. Жителей приглашали отметить юбилей «вождя великой державы» в Доме актёра. Директор Дома Актёра Вера Ильяшенко отметила, что площадке заранее не рассказали о характере мероприятия.
В итоге театральное сообщество написало открытое письмо с требованием не допустить торжества. Свои подписи поставили более 1,3 тысячи человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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