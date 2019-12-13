ИА «Ореанда-Новости». Воронежский Дом актёра отказался предоставить местному отделению КПРФ зал для проведения торжества в честь 140-летия Иосифа Сталина, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что по городу развесили плакаты с портретом Сталина. Жителей приглашали отметить юбилей «вождя великой державы» в Доме актёра. Директор Дома Актёра Вера Ильяшенко отметила, что площадке заранее не рассказали о характере мероприятия.



В итоге театральное сообщество написало открытое письмо с требованием не допустить торжества. Свои подписи поставили более 1,3 тысячи человек.