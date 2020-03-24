ИА «Ореанда-Новости». Директор управления соцзащиты Воробьёвского района была уволена из-за скандала с путёвками. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.

Губернатор Воронежской области распорядился уволить директора управления соцзащиты Воробьёвского района. Александр Гусев рассказал, что сотрудники местной соцзащиты решили, что имеют право отправлять своих детей на отдых без очереди и по льготным путёвкам. В то же время действительно нуждающиеся в этом дети дожидаются своей очереди годами.

Гусев подчеркнул, что если вина остальных причастных к данному делу вскроется и будет доказана, они также будут лишены должностей.