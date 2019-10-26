ИА "Ореанда-Новости". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Трагедия произошла на 74-том километре автодороги Барнаул – Рубцовск. Транспортное средство Nissan Presage, следовавшее со стороны Барнаула, выехало на встречную полосу. На ней оно столкнулось с автомобилем Fiet Ducato.

По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек.

На данный момент число погибших составляет восемь человек. Ранее сообщалось о пяти погибших. Шесть человек умерли на месте, не дождавшись приезда медиков. В машине скорой помощи скончался один человек. Ещё один умер уже в больнице.

Минивэн и микроавтобус столкнулись в 07:50 по местному времени (03:50 мск).