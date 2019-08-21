ИА «Ореанда-Новости». Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала, что в течение месяца умерли восемь детей, которым не достались необходимые лекарства, потому что они не зарегистрированы в России, пишет «Интерфакс».



Мониава отметила, что разовая закупка государством этих препаратов, которую собираются провести в октябре, проблему не решит. По её словам, дети не смогут терпеть до октября, и родители продолжат закупать лекарства нелегально, на свой страх и риск.



Ранее стало известно, что кабмин распорядился закупить незарегистрированные в России препараты: диазепам, фенобарбитал, медозалам, фризиум.