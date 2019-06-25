25.06.2019, 18:02
Восьмилетнюю девочку убило током, когда она разговаривала по смартфону
ИА «Ореанда-Новости». В управлении Следственного комитета по Нижегородской области начали доследственную проверку из-за гибели восьмилетней девочки.
В СКР установили, что ребёнок разговаривал по телефону, который был поставлен на зарядку, то есть подключён к розетке. В момент разговора девочку ударило током. От удара она скончалась.
Отмечается, что семья ребёнка является благополучной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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