ИА «Ореанда-Новости». Старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева, Красноярского научного центра РАН Александр Брюханов сообщил, что восстановление сгоревших лесов зависит от многих факторов, в том числе от плодородия почвы, климатических условий, высоты леса над уровнем моря.

На севере сибирская сосна и лиственница могут вырасти до взрослого дерева порядка веков, иногда даже больше. В более южных регионах этот период обычно сокращается до 60-70 лет. Именно поэтому ставится прогноз на 60-100 лет. Исследователь отметил, что в данном случае речь идёт о прямом росте дерева, но кто знает, когда оно будет посажено и может ли это произойти.

В Сибири лесные пожары составляют около 3 млн. Га. В пяти регионах введено чрезвычайное положение, наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Республике Бурятия, Красноярском крае и Республике Саха. Вооруженные силы заняты тушением пожаров. По факту пожара в Красноярском Министерстве лесного хозяйства возбуждено первое уголовное дело по статье «халатность».