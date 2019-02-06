ИА «Ореанда-Новости» Экс-президент Украины Виктор Янукович дал большую пресс-конференцию в Москве, на которой рассказал о предстоящих выборах на Украине, о приговоре суда и о покушении на Виктора Медведчука.

Бывший президент рассказал, что внимательно следит за ситуацией на Украине в связи с предстоящими выборами, при этом он утверждает, что нынешний глава государства Пётр Порошенко сможет остаться на второй срок, только прибегнув к нечестным методам. Он заявил, что для правдивой победы у Порошенко недостаёт поддержки населения, кроме того, Янукович готов обратиться к сторонним наблюдателям, чтобы не допустить фальсификации результатов выборов.

События 2014 года на Украине Янукович называет госпереворотом и заявляет, что прошедшие с того времени пять лет - «самые чёрные страницы в жизни Украины за годы независимого государства». Он также призвал все военные и государственные структуры Украины не выполнять «преступные законы» нынешней власти.

Касаемо Крыма, бывший украинский лидер заявил, что его адвокаты начали расследование, чтобы выяснить, кто виноват в то, что Крым отошёл от Украины, а также разобраться, кто «конкретные виновники: кто нарушил конституцию Украины и совершил на Украине военный переворот государственный». Он подчеркнул, что это необходимо сделать, чтобы пролить свет на события 2014 года.

Также Янукович призвал Порошенко вступить в переговоры с представителями Донбасса, по его мнению, это единственный разумный путь прекратить конфликт. Кроме того, экс-президент отметил, что украинским властям «категорически нельзя было вмешиваться» в вопросы церкви и религии, он подчеркнул, что это беспрецедентный случай, и раньше власть не позволяла себе вмешиваться в дела церкви.

Янукович, говоря о соглашении с оппозицией об урегулировании политического кризиса, которое он подписал ещё будучи президентом, заявил, что в ЕС его «кинули как лоха». Бывший президент также отметил, что приговор, согласно которому он заочно осуждён на 13 лет за госизмену, является полным нарушением закона и был «написан под диктовку власти».

Также Янукович рассказал об угрозах в адрес лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Он заявил, что ему якобы известно о создании спецгруппы из 12 человек для организации покушения на Медведчука.





