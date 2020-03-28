ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения признала российскую систему здравоохранения готовой к борьбе с COVID-19. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович во время онлайн-форума «Следующие 20 лет».

Вуйнович обратила внимание, что сейчас многое зависит от российских граждан. Россиянам необходимо соблюдать установленные правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения продолжит расти. «Инфекция очень коварна», - сказала представитель ВОЗ в России.

Также Вуйнович подчеркнула важность «всем известных профилактических гигиенических мер», которые способны соблюдать все.