07.04.2020, 19:56
ВОЗ призвала Россию не отказываться от самоизоляции раньше времени
ИА «Ореанда-Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что сейчас отказываться от самоизоляции в стране категорически неправильно, пишет «Интерфакс».
Вуйнович назвали изоляцию самым эффективным способом борьбы с коронавирусом сегодня. При этом она затруднилась ответить на вопрос о том, когда завершится пандемия. По её словам, об этом говорить пока рано.
В России коронавирусом заразились более семи тысяч человек. Основные очаги инфекции – в Москве и Петербурге.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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