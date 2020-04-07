ИА «Ореанда-Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что сейчас отказываться от самоизоляции в стране категорически неправильно, пишет «Интерфакс».



Вуйнович назвали изоляцию самым эффективным способом борьбы с коронавирусом сегодня. При этом она затруднилась ответить на вопрос о том, когда завершится пандемия. По её словам, об этом говорить пока рано.



В России коронавирусом заразились более семи тысяч человек. Основные очаги инфекции – в Москве и Петербурге.