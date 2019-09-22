ИА «Ореанда-Новости» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к мировому сообществу с призывом увеличить ежегодные капиталовложения в первичную медицинскую помощь. По мнению представителей международной ассоциации, размер прибавки должен составить не менее чем на 1 % валового внутреннего продукта (ВВП).

Указывается, что подобная мера помогла бы добиться к 2030 году всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами, – именно такую цель декларирует Организация Объединённых Наций. Помимо этого специалисты ВОЗ полагают, что увеличение финансирования даст возможность спасти в тот же срок около 60 миллионов жизней в государствах, в которых доходы на душу населения оцениваются как низкие и средние, а также и увеличить общемировую среднюю продолжительность жизни на 3,7 года.