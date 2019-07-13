ИА «Ореанда-Новости» Прокуратура Иркутской области сообщила на официальном сайте, что в производстве сотрудников правоохранительных органов находятся 14 уголовных дел о хищениях на подтопленных территориях.

Всего в различные ведомства поступило 43 сообщения о преступлениях, связанных с наводнением в регионе. По поводу хищений возбуждено 14 уголовных дел, причём по 4 из них установлены подозреваемые. «Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле прокуратуры», – указано в сообщении.

Катастрофический паводок, вызванный сильными дождями, начался в Иркутской области в конце июня. 10,8 тысячи жилых домов и более 11 тысяч приусадебных участков в 107 населённых пунктах оказались подтопленными. Погибли 25 человек, 9 пропали без вести. По данным на утро 13 июля подтопленными остаются 138 зданий в городе Тулун. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.