ИА «Ореанда-Новости» По факту хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена следствие завело уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Отмечается, что заведены два дела по статьям «Халатность» и «Мошенничество в особо крупном размере». В материалах следствия сказано, что некие неустановленные сотрудники АО «Триада-Холдинг» в 2013-2014 годах похитили средства, которые были выделены на проведение работ по устранению течи в одном из перегонов метро. Отмечается, что метрополитену был нанесён серьёзный ущерб. Следователи также дадут оценку действиям сотрудников ГУП, которые допустили халатность.