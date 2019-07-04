ИА «Ореанда-Новости» Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий руководителем государственного холдинга «Автодор». Обвинение связано с крупными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Имя подозреваемого генпрокурор не назвал. Прежде главой правления «Автодора» был Сергей Кельбах, в феврале 2019 года этот пост занял Вячеслав Петушенко.

В начале февраля сотрудники Счётной палаты РФ сообщили, что строительство ЦКАД ведётся с нарушением сроков.

После этого Петушенко заявил журналистам, что холдинг не планирует переносить сроки ввода объекта в эксплуатацию, хотя риск задержки существует, что обусловлено изменившимися законодательными требованиями к автодорогам.

Счётная палата установила, что по состоянию на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0 до 66 %. Это отодвигает завершение работ на некоторых участках как минимум на конец 2020 – середину 2021 года. Специалисты палаты считают, что «Автодор» в 2018 году продемонстрировал худший результат за 10 лет работы, при этом почти полностью израсходовав 74,8 миллиарда рублей выделенных бюджетных средств.