ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по факту хищений на космодроме Восточный.

По данным газеты «Коммерсантъ», два дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере были объединены в единое производство. В деле фигурирует исчезновение 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей в процессе оборудования стартового комплекса для ракет из семейства «Ангара». По информации журналистов, это связано с предоставлением «подложных документов», что привело к нанесению государству ущерба в сумме, превышающей 250 миллионов рублей.

При этом никто пока не признан подозреваемым либо обвиняемым по данному делу. «Коммерсантъ» располагает информацией о том, что следователи провели обыски и изъятие документации в ООО «ПСО «Казань». По версии следствия, через эту организацию и через ООО «ПСП» выводились средства.