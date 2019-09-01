ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США подполковник Эрл Браун подтвердил факт нанесения удара по позициям группировок, аффилированных с запрещённой в России террористической организацией «Аль-Каида», рядом с городом Идлиб в Сирии.

Военный заявил, что атака была направлена против руководителей боевиков, которые причастны к нападениям, угрожающим американским гражданам, их партнёрам и мирным жителям. Ракетный удар был нанесён по штабу запрещённой в России экстремистской организации «Хорас ад-Дин», который находился к северу от Идлиба. Есть сведения о том, что в момент атаки в штабе мог быть Мухаммад аль-Джулани, главарь группировки «Джебхат ан-Нусры», которая также запрещена в России. Командование США считает, что уничтожение аль-Джулани должно снизить возможности экстремистов в регионе.