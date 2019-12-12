12.12.2019, 20:11
Возле японского острова Хоккайдо был обнаружен пропавший российский катер
ИА «Ореанда-Новости». Возле японского острова Хоккайдо был обнаружен пропавший российский катер, сообщает интернет-портал kp.ru.
В среду, 11 декабря, японская береговая охрана оповестила Росморречфлот о найденном водном судне. Российский катер, на котором находилось шестеро мужчин, пропал в конце октября 2019 года. Пустая лодка была обнаружена перевёрнутой возле острова Хоккайдо. Повреждений корпуса не обнаружено. Регистрационный номер водного судна соответствует пропавшему катеру. Информация о местонахождении россиян отсутствует.
Российские власти передадут катер родственникам владельца после его транспортировки в Россию.
В среду, 11 декабря, японская береговая охрана оповестила Росморречфлот о найденном водном судне. Российский катер, на котором находилось шестеро мужчин, пропал в конце октября 2019 года. Пустая лодка была обнаружена перевёрнутой возле острова Хоккайдо. Повреждений корпуса не обнаружено. Регистрационный номер водного судна соответствует пропавшему катеру. Информация о местонахождении россиян отсутствует.
Российские власти передадут катер родственникам владельца после его транспортировки в Россию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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