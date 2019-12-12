Росморречфлот о найденном водном судне. Российский катер, на котором находилось шестеро мужчин, пропал в конце октября 2019 года. Пустая лодка была обнаружена перевёрнутой возле острова Хоккайдо. Повреждений корпуса не обнаружено. Регистрационный номер водного судна соответствует пропавшему катеру. Информация о местонахождении россиян отсутствует.





В среду, 11 декабря, японская береговая охрана оповестилаРоссийские власти передадут катер родственникам владельца после его транспортировки в Россию.



