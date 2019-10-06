06.10.2019, 22:48
Впервые ЕСПЧ рассмотрит жалобу на онлайн-насилие
ИА «Ореанда-Новости». Жительница России подала иск в Европейский Совет по правам человека на многолетнее преследование, онлайн-угрозы и раскрытие личной жизни в интернете.
По словам издательства «Коммерсант», россиянка Валерия Володина пожаловалась на своего гражданского мужа, который с 2015 года угрожает ей по средствам интернет-сообщений, размещает фотографии и видео личного характера в сети интернет. Органы власти отказали в проведении расследования и возбуждении уголовного дела.
Ранее, в июле 2019 года, гражданка Володина получила от государства 25 тысяч евро по выигранному иску о домашнем насилии.
По словам издательства «Коммерсант», россиянка Валерия Володина пожаловалась на своего гражданского мужа, который с 2015 года угрожает ей по средствам интернет-сообщений, размещает фотографии и видео личного характера в сети интернет. Органы власти отказали в проведении расследования и возбуждении уголовного дела.
Ранее, в июле 2019 года, гражданка Володина получила от государства 25 тысяч евро по выигранному иску о домашнем насилии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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