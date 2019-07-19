Посетить мероприятие можно будет без взимания входной платы.

В воскресный полдень запланировано проведение обучающего занятия по игре в шахматы. Оно организовано как для взрослых, так и для маленьких посетителей. Роман Акимушкин - обладатель звания Arena International Master, учреждённой Международной шахматной федерацией, выступит в качестве тренера. Он поделиться с присутствующими на занятии слушателями информацией о том, какие стратегии в шахматах существуют, о разновидностях шахматных поединков и даже о том, каким образом можно предугадать тактику соперника.

С двух до трёх часов пополудни здесь пройдёт своего рода творческая встреча, в ходе которой можно будет поэкспериментировать и изготовить в качестве сувенира нагрудный значок в виде небольших шахматных фигурок, например, слона, коня и короля.

В 16:00 выпускники Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова совместно с представителями российского Союза художников организуют своё мероприятие, ключевой темой которого станет английский писатель Льюис Кэрролл и шахматы. Лекция будет посвящена прежде всего искусству графического дизайна. В течение двух часов авторы мероприятия познакомят гостей с техниками и материалами, встречающимися в графике.

В течение всего дня все желающие могут стать участниками игры в шахматы, главной особенностью которых станут фигуры в рост человека. Такие шахматы будут стоять на площадке перед входом на ВДНХ.

История этой настольной игры насчитывает свыше полутора тысяч лет. Наиболее распространённым мнением считается, что эту игру придумали в Индии. Так называемые «классические» правила игры оформились в XV веке. В позапрошлом веке они были стандартизированы. Первый турнир на звание чемпиона мира по шахматам прошёл в 1886 году. Международная шахматная федерация (или ФИДЕ) появилась в 1924 году.