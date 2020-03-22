ИА «Ореанда-Новости». Врач оценил виды транспорта с точки зрения безопасности в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул, что наиболее опасным во время пандемии является транспорт, где максимальная «скученность» людей. Поэтому, выбирая между автобусом и такси, стоит остановиться на последнем.

Медик отметил, что самым безопасным транспортом можно назвать личный автомобиль.

Также Викулов считает метро безопасным транспортом, так как там будут введены системы тепловизоров и фильтрации воздуха.