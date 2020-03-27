ИА «Ореанда-Новости». Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России. По мнению Георгия Викулова, ближайшие две недели будут переломными в ситуации с COVID-19.

Нерабочая неделя – промежуточный этап, заявил Викулов в эфире «Говорит Москва». Он поможет понять, есть ли необходимость введения в стране более серьёзных мероприятий, таких как 40-дневный карантин и дополнительные затраты из бюджета страны.

Викулов в очередной раз напомнил, что скорость распространения коронавируса зависит от людей. Власти не способны эффективно работать, если «их не слышат люди», заявил он.