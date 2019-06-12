ИА «Ореанда-Новости» Ледяное мороженое в жаркую погоду может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он предостерёг граждан от употребления ледяного лакомства в сильную жару, так как резкое охлаждение верхних дыхательных путей, когда всё тело разгорячённое, может привести к развитию простудных заболеваний и ОРЗ.

Из-за сильного перепада температур организм испытывает сильный стресс. По этой же причине медик не рекомендует пить холодную воду. Он советует немного нагреть её и пить маленькими глотками, чтобы она стала теплее.

Но не обязательно совсем отказывать себе в удовольствии полакомиться мороженым, просто необходимо есть его небольшими кусочками и дать слегка подтаять.