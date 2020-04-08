ИА «Ореанда-Новости». Терапевт объяснила, чем наполнить «карантинную» аптечку. Семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik, что некоторые лекарства всегда должны быть под рукой.

Так, врач предостерегла от покупки впрок антивирусных препаратов, которые якобы доказали свою эффективность при лечении коронавируса. Она подчеркнула, что в случае заражения инфекцией больницы бесплатно предоставят необходимое лечение.

Романенко посоветовала приобрести те препараты, которые могут помочь при острых ситуациях. Врач рекомендовала всегда держать при себе противоаллергический препарат, средство для снижения температуры и антисептики для обработки ран. Также лучше запастись бинтами, ватными дисками и препаратами-сорбентами, которые помогут при проблемах с ЖКТ.