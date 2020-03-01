ИА «Ореанда-Новости». Главный врач инфекционной больницы рассказала о пациентке, которая самовольно покинула изоляцию.

Главный врач инфекционной больницы Севастополя рассказала о том, как вела себя женщина, которая сбежала из учреждения. По словам Инги Матяж, пациентка вела себя некультурно.

Так, женщина вела себя агрессивно, разбила в больнице стекло и оскорбляла медицинский персонал, «посылая на определённые буквы». Матяж отметила, что все действия пациентки были документально зафиксированы.

Специалист также заявила, что пока у сбежавшей пациентки коронавирус COVID-19 не был выявлен, однако ей предстоит сдать повторные анализы, когда её найдут.

Ранее стало известно, что одна из пациенток с признаками ОРВИ самовольно покинула инфекционную больницу в Севастополе.