ИА «Ореанда-Новости». Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что аутоиммунные заболевания являются противопоказанием для ныряния в прорубь во время Крещения, пишут «Известия».



Она также отметила, что не стоит нырять в прорубь и при артрите или артрозе. Она также добавила, что те, кто страдают от повышенного давления, должны быть особенно внимательными – при плохом самочувствии сразу же нужно обратиться к медикам.



Кроме того, ранее врачи заявили, что окунаться в прорубь нужно обязательно в трезвом виде. Православные христиане отметят праздник Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января.