ИА «Ореанда-Новости». Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России стоит ожидать увеличение смертности от онкологии на 20-30%, пишут «Известия».



Такая ситуация может возникнуть, если в России не изменят правила закупки лекарств. Врач отметил, что сегодня специалисты просто не знают, чем лечить пациентов, так как необходимые лекарства исчезают, а их заменяют непроверенными дженериками.



Масчан отметил, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простыми препаратами, которые используют в сопроводительной терапии.