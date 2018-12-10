ИА «Ореанда-Новости». Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других государственных служащих. Для них будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярских принадлежностей. За ослушание – вплоть до увольнения по решению руководства. Об этом рассказали в Министерстве труда, передаёт РИА Новости.

Эту информацию сообщил директор департамента развития государственной службы Министерства труда и соцзащиты Дмитрий Баснак в преддверии десятилетия закона о противодействии коррупции, который отмечается в России 25 декабря.

Законопроект, который предполагает запрет на получение подарков учителями, врачами и госслужащими было внесено в Государственную думу на рассмотрение в конце ноября. Инициатором такого законопроекта выступило правительство. Под государственными служащими имеются ввиду работники ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. На данный момент закон о запрете на любые подарки распространяется только на федеральных служащих.

К этому закону предлагают добавить сотрудников учреждений, предприятий, структур, которые финансируются из бюджета.

Значит, что под этот закон попадают все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями, пояснил Дмитрий Баснак.

С его слов, будет введён "запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе бюджетных учреждений – то есть это касается и врачей, учителей".

От работников также будут требовать сообщать руководству о фактах склонения их к коррупции.

Что касается подарков врачам от пациентов, то по мнению Баснака, популярная практика благодарить врачей коньяком является сомнительной, так как Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

Напомним, уже сейчас врачам и учителям, а также работникам культуры нельзя дарить подарки дороже 3 тысяч рублей.

За нарушение нового закона работникам грозит дисциплинарная ответственность. Это может быть замечание, выговор или увольнение – на усмотрение работодателя.

Закон пока не принят и находится на рассмотрении в Госдуме.