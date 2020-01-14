14.01.2020, 10:23
Врачебная тайна не будет распространяться на родственников погибших
ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время врачебная тайна не будет распространяться на родственников погибших. По решению Конституционного суда, врачи обязаны будут выдавать медицинские карты и историю болезни близким умерших пациентов.
Медперсонал отказывался выдавать медицинские карточки на руки родственникам умерших. Врачи указывали, что подобные документы содержат врачебную тайну. Даже при условии, что при жизни пациент дал письменное согласие на предоставление информации по своему лечению родственникам по их запросу.
Теперь медперсонал не имеет права отказать близким в получении всех медицинских документов по умершему, если он написал при жизни разрешение о раскрытии мединформации по нему. Стоит отметить, что решение Конституционного суда является обязательным для исполнения всеми больницами по России.
Медперсонал отказывался выдавать медицинские карточки на руки родственникам умерших. Врачи указывали, что подобные документы содержат врачебную тайну. Даже при условии, что при жизни пациент дал письменное согласие на предоставление информации по своему лечению родственникам по их запросу.
Теперь медперсонал не имеет права отказать близким в получении всех медицинских документов по умершему, если он написал при жизни разрешение о раскрытии мединформации по нему. Стоит отметить, что решение Конституционного суда является обязательным для исполнения всеми больницами по России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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