По решению Конституционного суда, врачи обязаны будут выдавать медицинские карты и историю болезни близким умерших пациентов.Медперсонал отказывался выдавать медицинские карточки на руки родственникам умерших. Врачи указывали, что подобные документы содержат врачебную тайну. Даже при условии, что при жизни пациент дал письменное согласие на предоставление информации по своему лечению родственникам по их запросу.